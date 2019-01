Rapper XXXTentacion na zijn dood nog vader TMA

27 januari 2019

22u17

Bron: BuzzE 0 Celebrities De Amerikaanse rapper XXXTentacion werd vorige zomer in Florida doodgeschoten, maar is nu alsnog vader geworden van een zoontje. Zijn vriendin Jenesis Sanchez maakte dat bekend op sociale media. Het jongetje draagt de naam Gekyume Onfroy. Ook de officiële Instagram-account van de rapper, die nog steeds wordt bijgehouden, bevestigde het nieuws.

I think it took Yume so long to get here because Jah didn't want him to leave. 😢 as usual @itskcepy with some dope art. 😘 Een foto die is geplaatst door null (@jenesissanchez_) op 27 jan 2019 om 18:26 CET

De naam Gekyume was bijzonder voor de rapper. Hij bedacht het woord om een 'nieuw stadium' of 'nieuw universum van denken' aan te duiden. XXXTentacion werd vorig jaar juni doodgeschoten nadat hij werd benaderd door twee mannen. Een van hen schoot hem van dichtbij neer. De daders vluchtten daarna in een SUV.

Inmiddels zijn er al vier verdachten aangehouden, maar het motief voor de moord blijft onbekend.

De rapper had geen makkelijk leven, ook al werd hij in korte tijd erg populair om zijn muziek. Hij was kort voor zijn dood aangeklaagd voor het mishandelen van zijn zwangere vriendin en nog twaalf andere zware misdrijven. Na zijn dood werden die zaken gestaakt.