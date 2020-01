Rapper Tekashi 6ix9ine wil rest van straf thuis uitzitten: “Mijn leven is in gevaar in de gevangenis” SDE

15 januari 2020

15u00

Bron: TMZ/Vulture 0 Celebrities Tekashi 6ix9ine (23) heeft een verzoek ingediend om de rest van zijn gevangenisstraf thuis uit te zitten. De rapper vreest dat zijn leven in gevaar is als hij nog langer in de gevangenis blijft, aangezien hij een belastende verklaring aflegde over de gevaarlijke Bloods-bende - zijn voormalige kompanen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Momenteel zit Tekashi 6ix9ine een gevangenisstraf van twee jaar uit voor betrokkenheid bij de bende Nine Trey Gangsta Bloods. Daarvan heeft hij al veertien maanden achter de rug, dus over zo’n vier maanden mag de jonge rapper sowieso naar huis terugkeren. Maar dat is nog te lang wachten, vindt Daniel Hernandez, zoals de man echt heet. Hij heeft dan ook een verzoek ingediend bij de rechter om de rest van zijn straf thuis uit te zitten. Het probleem is namelijk dat Tekashi 6ix9ine een belastende getuigenis aflegde tegen zijn voormalige kompanen van de Bloods-bende, waardoor hij strafvermindering kreeg. De rapper vreest dan ook dat bendeleden in dezelfde gevangenis als hij, daar niet mee kunnen lachen en hem maar wat graag het hoekje om willen helpen.

Criminele loopbaan op sociale media

De criminele loopbaan van Daniel Hernandez begon al erg vroeg. Op zijn 13de werd zijn vader vermoord, en de kleine Daniel zocht een manier om zijn moeder financiële steun te kunnen bieden. De snelste en gemakkelijkste oplossing? Drugshandel. Wat de jongen echter onderscheidde van een doordeweekse drugkoerier, was dat Hernandez zijn criminele carrière wist te kapitaliseren op sociale media. Drugdeals, schietpartijen of gewapende overvallen, het waren allemaal dingen die hij in de loop der jaren live op Instagram streamde voor zijn 15 miljoen volgers. Hij ontwikkelde in die periode ook een alter ego - Tekashi 6ix9ine - en transformeerde zijn uiterlijk: kleurrijke dreads werden zijn handelsmerk, alsook zijn obsessie met het nummer 69. Het cijfer werd intussen al meer dan 200 keer op zijn lichaam geïnkt in alle vormen en maten.

(Lees verder onder de foto.)

Op zijn 18e werd Tekashi 6ix9ine aangeklaagd voor een van zijn Instagramfilmpjes. Daarin was een meisje van 13 te zien terwijl ze seks had met verschillende mannen, en de rapper deed een duit in het zakje door haar te betasten terwijl hij haar filmde. Achteraf verklaarde hij dat hij dacht dat ze 19 jaar oud was, maar hij pleitte uiteindelijk toch schuldig. Naar de cel hoefde hij niet, maar hij kreeg wel strenge voorwaarden opgelegd: Hernandez moest vier jaar uit de problemen blijven, zijn middelbare schooldiploma halen, in therapie gaan en zijn Instagram vrijwaren van seksuele of gewelddadige content. Daarom gooide Hernandez het over een andere boeg: hij besloot rapper te worden. Niet omdat hij veel talent of ambitie had als rapper, maar voornamelijk omdat hem dat ‘cool’ leek. Zijn overdaad aan ego bleek te werken, en Tekashi 6ix9ine wist al snel enkele samenwerkingen met beroemde artiesten te versieren, waaronder Nicki Minaj. Het nummer ‘Fefe’ - urban slang voor ‘female’ en/of ‘feestje’ - is tot op vandaag zijn bestscorende song.

Aanklachten

Maar Hernandez bleef nauwe banden onderhouden met het criminele milieu, onder meer met de Bloods: een van de grootste en gevaarlijkste gangs van de Verenigde Staten. Hernandez liet zich maar al te graag meeslepen in hun criminele activiteiten: tussen het rappen door zou hij onder meer betrokken zijn geweest bij schietpartijen en gewapende overvallen. Op 18 november werd de hele bende van de straat geplukt en aangeklaagd voor een hoop misdrijven. Zijn kompanen voor het verkopen van onder meer heroïne, fentanyl en marihuana, 6ix9ine voor ‘racketeering’- vrij vertaald: gangstergedrag. De aanklagers omschreven de vele aanklachten onder meer als ‘de distributie van verboden middelen, geweld, het gebruik van vuurwapens in muziek en op sociale media, daden die met moord te maken hebben en dreigen met geweld’. Hernandez werd vervolgd voor het illegale bezit van een AR-15, een semi-automatisch wapen. Ook werd hij ervan verdacht dat hij samen met zijn maten op Times Square een rivaliserende bende overviel - iets wat hij gefilmd zou hebben. De spullen die daarbij gestolen werden, werden later in zijn huis teruggevonden. Maar de zwaarste aanklacht is samenzwering tot moord. Hij en zijn entourage hadden een plan beraamd om iemand neer te schieten die hen niet genoeg respect toonde. Bij het incident in juli werd een onschuldige voorbijganger neergeschoten.

(Lees verder onder de foto.)

De verklikker

De rapper riskeerde tot 47 jaar cel, en als het van de openbare aanklager afhing, zou hij de middelbare leeftijd bereikt hebben voor hij weer een stap in de buitenwereld zet. Maar Tekashi 6ix9ine pleitte schuldig én werkte vrijwillig mee met het gerecht. En hij deed dat zo grondig, dat de hashtag ‘#Tekashisnitch9' (“Tekashi de verklikker”, red.) de ronde begon te doen op sociale media. Zo getuigde Hernandez in detail tegen twee leden van de Bloods: Anthony Ellison en Aljermiah Mack - die vervolgens ook aangeklaagd werden voor onder meer kidnapping en drugshandel en kunnen uitkijken naar een leven in de cel. Daarnaast beschuldigde hij ook rappers Casanova, Trippie Redd, Jim Jones en zelfs Cardi B van banden met de bende.

Tevreden aanklagers

In ruil daarvoor kreeg hij slechts twee jaar gevangenisstraf, waarvan hij al een groot deel had uitgezeten in afwachting van het proces. Rechter Paul A. Engelmayer toonde zich erg tevreden met de ommezwaai van de rapper: “Je medewerking was indrukwekkend. Het was baanbrekend. Het was volledig en het was dapper." In de rechtbank las Hernandez een mededeling voor: “Ik maakte heel veel slechte beslissingen in mijn leven, maar dat maakt geen slecht mens van me." En hij gaf toe dat hij zijn carrière te danken had aan zijn connectie met de bende. “Ik kreeg de street credibility. De video’s, de muziek, de bescherming, alles. Ik moest enkel hits blijven maken en de bende financieel blijven ondersteunen ... zodat zij wapens en dergelijke konden blijven kopen.”

Aanklager Michael Longyear toonde zich ook erg tevreden met de hulp van Tekashi 6ix9ine. “Zijn hulp was niet alleen substantieel, het was buitengewoon”, liet hij optekenen. “Hij was eerlijk. Hij was behulpzaam. Hij was een open boek. Hij gaf een blik op Nine Trey van binnenuit, en een getuigenis uit de eerste hand van de vele gewelddadige handelingen. Die hadden de aanklagers anders niet gehad.” Longyear gaf wel toe dat de getuigenis een risico inhoudt voor Hernandez: “Andere bendeleden en mensen uit de rapwereld hebben hem bekritiseerd voor zijn medewerking en hebben hun twijfels geuit of zijn veiligheid wel gegarandeerd kon worden. Het leidt geen twijfel dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn vanwege zijn medewerking in deze zaak. Naar onze mening zal hij voor altijd over zijn schouder moeten kijken.”

Of de wens van Hernandez om zijn straf thuis uit te zitten, ingewilligd zal worden, moet nog blijken.