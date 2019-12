Rapper Tekashi 6ix9ine krijgt celstraf van twee jaar voor bendevorming TK

18 december 2019

21u00

Rapper Tekashi 6ix9ine is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank in Manhattan acht hem schuldig aan betrokkenheid bij de bende Nine Trey Gangsta Bloods, melden Amerikaanse media.

De 23-jarige Amerikaan heeft in afwachting van zijn proces al dertien maanden in de cel gezeten, dus komt volgend jaar alweer op vrije voeten. Wel staat Tekashi, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, de komende vijf jaar onder toezicht.

De rapper was als lid van de bende betrokken bij verschillende criminele activiteiten. In januari bekende hij schuld aan onder meer drugshandel, wapenbezit en mishandeling. Daniel zou eigenlijk een zwaardere straf krijgen, maar omdat hij tegen andere bendeleden had getuigd, kon hij een deal sluiten met justitie. “Je medewerking was indrukwekkend en baanbrekend. Het was volledig en dapper”, zei de rechter woensdag.

Daniel kwam de afgelopen jaren meerdere keren in problemen met justitie. Zo kreeg hij een proeftijd opgelegd voor het maken en verspreiden van een seksvideo met een minderjarige vrouw. Ook werd de rapper beschuldigd van het mishandelen van een fan.