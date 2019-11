Rapper T.I. shockeert: “Ik ga elk jaar met mijn dochter naar de gynaecoloog om haar maagdenvlies te controleren” MVO

07 november 2019

Bron: CBS News 0 Celebrities Rapper T.I. houdt er wel heel vreemde praktijken op na. Naar eigen zeggen trekt hij elk jaar met zijn tienerdochter naar de gynaecoloog om te checken of ze haar maagdenvlies nog wel heeft.

Die controversiële uitspraak deed hij in een interview voor de Amerikaanse podcast ‘Ladies Like Us’, toen hem gevraagd werd of hij het ‘seks gesprek’ al mijn zijn dochter had gehad. De rapper, die in totaal zes kinderen heeft, vertelde hoe hij dat aanpakte bij zijn oudste dochter, Deyjah Harris. Zij is op dit moment achttien. “Niet alleen hebben we dat gesprek gehad, we maken jaarlijkse uitstapjes naar de gynaecoloog om haar maagdenvlies te controleren. Ja hoor, ik ga met haar mee.”

“Op haar zestiende verjaardag plakte ik een post-it tegen haar deur: ‘Gyno. Morgen om 9u30.’ Ik ben toen met haar meegegaan, en de dokter deed daar eerst moeilijk over. Er was namelijk sprake van beroepsgeheim, en zonder Deyjahs toestemming mocht hij geen informatie met mij delen. Ik vroeg Deyjah dan maar om even iets te ondertekenen waardoor dat wél mocht, geen probleem.”

Wanneer de aanwezige presentatrices hem vertellen dat het maagdenvlies gescheurd kan worden door meerdere activiteiten dan alleen seksuele relaties, waait hij die commentaar weg. “Ik zei: kijk dokter, ze rijdt niet op paarden, ze doet niet aan topsport, check alsjeblieft gewoon haar maagdenvlies en geef mij snel je resultaten.”

Hij gaf ook nog mee aan de luisteraars dat Deyjahs maagdenvlies op haar achttiende verjaardag nog intact was.

Kritiek

De rapper krijgt zware kritiek op zijn uitspraken. Zo beschuldigt men hem ervan dat hij zijn dochter al op jonge leeftijd onder druk zette en onnodig controleert. “Dit is verschrikkelijk op zo veel verschillende niveau’s...”, aldus Jennifer Gunter, een bekende gynaecoloog uit de States.

“De manier waarop T.I. de privacy en menselijkheid van zijn dochter schendt is één van de walgelijkste dingen die ik al heb gehoord”, schrijft een andere Twitter-gebruiker.

“Geen idee wie dit nog moet horen, maar maagdelijkheid is een sociale fabricatie en heeft helemaal niets te maken met je maagdenvlies”, klinkt het in een tweet van Planned Parenthood, een Amerikaanse organisatie die zich inzet om correcte seksuele voorlichting tot bij jongeren te krijgen. “Maagd betekent dat je geen seks hebt gehad, maar seks betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, dus maagdelijkheid ook. Het maagdenvlies is bij sommige vrouwen van nature uit open, in andere situaties kan het scheuren door iets simpels als een tampon of een ritje op een fiets. We blijven het maar zeggen: je kan niet vaststellen of iemand maagd is door een controle van het maagdenvlies!”

Idk who needs to hear this but virginity is a made-up social construct, and it has absolutely nothing to do with your hymen. Planned Parenthood(@ PPFA) link

Bovendien zijn de ‘maagdelijkheidstesten’ veroordeeld door de World Health Organization, die in 2018 een officiële petitie begon om de praktijk af te schaffen. “Het is een schending van de mensenrechten”, klinkt het daar. “En het kan afbraak doen aan de fysieke en mentale gezonheid van het meisje in kwestie.”

Harris, de 19-jarige zoon van T.I., lijkt ook niet akkoord te gaan met de uitspraken van zijn vader. Hij likete verschillende commentaren op Twitter die zijn vader veroordeelden, inclusief eentje die zijn praktijken “walgelijk, bezittelijk en controlerend” noemde.