Rapper Stormzy verdwijnt plots van Instagram en Twitter MVO

21 februari 2020

10u00

Bron: Metro UK 1 Celebrities Oplettende fans van rapper Stormzy zijn op zoek naar hun idool. Gisteren verdween hij plots spoorloos van sociale media.

Hij verwijderde zowel zijn Instagram- als zijn Twitteraccount. Zijn gevolg vindt dat erg verwarrend, want de man had nooit eerder aangegeven dat hij zijn sociale media beu was. Hij liet ook niet uitschijnen dat hij ongewenste aandacht kreeg of gepest werd.

Wel had hij al een paar maanden een Twitter-vete met artiest Wiley, maar het lijkt fans onwaarschijnlijk dat hij daarom van de aardbol is verdwenen. Stormzy of zijn management hebben nog niet gereageerd op het voorval.