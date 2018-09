Rapper Post Malone rommelt met “bezeten voorwerp” en sindsdien ontsnapte hij al 3 keer aan dood KVDS

17 september 2018

16u10

Bron: TMZ, The Mirror 0 Celebrities Rapper Post Malone (23) is vervloekt. Of toch als we paranormaal onderzoeker en tv-persoonlijkheid Zak Bagans (41) uit Las Vegas mogen geloven. Malone ontsnapte de jongste vier weken al 3 keer aan de dood en volgens een ‘theorie’ van Bagans zouden daar bovennatuurlijke krachten mee gemoeid zijn.

De ellende van Post Malone begon op 21 augustus. Hij had net een MTV Video Music Award in ontvangst genomen in New York voor de hit van het jaar (Rockstar) en was met zijn privéjet op weg naar Londen, toen twee banden van het toestel klapten bij het opstijgen. Daarop moest het toestel een noodlanding maken. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Stuur

Op 7 september was het opnieuw prijs, toen de wagen van de rapper met grote snelheid een ander voertuig raakte en van de weg ging in West Hollywood. Post Malone en zijn assistent – die aan het stuur zat – kwamen er zonder kleerscheuren van af, maar zijn Rolls Royce van een kwart miljoen was wel zwaar gehavend. “God moet me wel haten”, tweette hij na het ongeval.





Een dag later raakte bekend dat gewapende overvallers het huis van Malone binnen waren gevallen in San Fernando. Dat gebeurde op 1 september. De gangsters zouden geroepen hebben: “Waar is Post Malone?”, waarna ze aan de haal gingen met cash, juwelen en mobiele telefoons ter waarde van bijna 20.000 euro. Malone woonde echter al een paar maanden niet meer in de villa. (lees hieronder verder)

Een beetje te veel toeval, volgens paranormaal onderzoeker Zak Bagans. Hij beweert nu dat de rapper vervloekt is nadat hij rommelde met een “bezeten voorwerp”: de dybbuk box, een wijnkast die bezeten zou zijn door een rusteloze, slechte geest. De kast raakte bekend nadat ze verkocht werd op eBay en ze de inspiratie was voor de horrorfilm The Possession (2012). (lees hieronder verder)

Malone was in juni met Zak Bagans op pad en werd toen gefilmd terwijl de twee aan de kast zaten. Bagans vertelde aan de showbizzsite TMZ dat hij toen voor de eerste keer het beschermende omhulsel van het voorwerp had gehaald en dat hij het had aangeraakt.

Niet op zijn gemak

Op de beelden is te zien hoe Post Malone duidelijk niet op zijn gemak bij de deur staat, terwijl Bagans zijn hand op de kast legt. Malone trekt vervolgens aan de arm van de Bagans om hem te overhalen met hem mee weg te gaan, maar die weigert eerst. Uiteindelijk steekt Malone het licht aan en gaan de twee er samen haastig vandoor. Volgens Bagans was de kleine aanraking genoeg om een vloek in werking te zetten. En dat zou volgens hem het ongeluk van Malone verklaren. (lees hieronder verder)

Interessant om weten: de belangstelling over het verhaal komt niet ongelegen voor Bagans. Hij heeft een Haunted Museum in Las Vegas en is van plan om de dybbuk box daar te exposeren. In het museum kan je onder meer ook het kunstgebit zien van seriemoordenaar Charles Manson. De kast zal wel gesloten zijn en bezoekers zullen een papier moeten ondertekenen en ouder dan 18 moeten zijn om ze te bezichtigen.

Begin volgende maand gaat ook een nieuwe miniserie van Bagans over het paranormale in première op Travel Channel. De gratis reclame voor zijn ‘theorie’ over de pech van Post Malone is dus handig meegenomen.

ALL-NEW #GhostAdventures GRAVEYARD OF THE PACIFIC 4-part Miniseries Special begins October 6th on @TravelChannel pic.twitter.com/cddqLdVMHW Zak Bagans 🧛🏻‍♂️(@ Zak_Bagans) link

Next time y’all in Vegas highly recommend @Zak_Bagans haunted museum. Realest experience I’ve had with the paranormal. pic.twitter.com/eZes0ZV3yQ Chino JR 🤙🏽(@ jose_sanchez170) link