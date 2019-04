Rapper Offset neemt het op Twitter op voor zijn geplaagde vrouw, Cardi B SD

06 april 2019

09u19 0 Celebrities Toen een oude video van Cardi B (26) opdook, waarin de rapster vertelde Toen een oude video van Cardi B (26) opdook, waarin de rapster vertelde hoe ze vroeger mannen drogeerde en beroofde , kreeg ze de wind van voren op sociale media. Haar echtgenoot, Offset (27) neemt het nu op Twitter voor haar op.

“Elke stripper droomt ervan om weg te raken uit de club”, schrijft Offset op de sociale netwerksite. “Daar is niets mis mee. Maar jullie haters zijn gemotiveerd door mijn vrouw, die het ongelooflijke heeft gedaan.”

Offset laat zich helemaal gaan en spuit de ene na de andere commentaar de wereld in. “Cardi’s statistieken liegen er niet om", zegt hij onder andere. “Mijn vrouw is nog steeds nummer 1 wanneer jij klaar bent met typen. Ga terug werken voordat je ontslagen wordt. Wij zijn gesetteld, mijn kind is gesetteld, ik heb eigendommen, mijn moeder is rijk, en toch schrijf je dingen over ons. Voornamelijk zwarte mensen tegen hun eigen ras. Wil je je eigen mensen naar beneden halen? Het kan mij niet schelen.”

Cardi B en Offset waren lange tijd uit elkaar nadat hij haar bedrogen had, maar de liefde bleek te groot. De twee hebben ook een kindje samen, Kulture.

