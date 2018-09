Rapper Nelly treft minnelijke schikking in verkrachtingszaak SD

27 september 2018

19u57

Rapper Nelly (43) heeft een schikking getroffen met de vrouw die beweert dat ze door hem is verkracht. Beide partijen laten na onderhandelingen hun aanklacht vallen, meldt TMZ. Met de schikking zou geen geld gemoeid zijn.

Nelly werd in oktober van vorig jaar aangehouden op verdenking van verkrachting. De openbare aanklager seponeerde de zaak in eerste instantie omdat de vrouw niet wilde getuigen in de zaak. Ze dacht dat ze geen kans zou maken tegen een beroemdheid.

De rapper spande vervolgens zelf een zaak aan voor reputatieschade. De vrouw zette daarna ook haar aanklacht door en eiste een schadevergoeding.