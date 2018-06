Rapper Nelly breekt met zijn vader: "20 jaar heb ik voor hem gezorgd, ik ben het zat om zijn rekeningen te betalen" MVO

26 juni 2018

07u38

Bron: ANP 1 Celebrities Hoewel het pas een week geleden Vaderdag was, lijkt Nelly alle banden met zijn vader voorgoed te willen verbreken. Via sociale media laat de rapper weten klaar te zijn met het betalen van pa's rekeningen.

"Hetzelfde DNA hebben maakt je nog geen vader! Die van mij is nog nooit naar een sportwedstrijd gekomen en zag me niet slagen op school, terwijl ik 20 jaar lang voor hem gezorgd heb. Tot op de dag van vandaag doet die man gewoon waar hij zin in heeft, zelfs als ik zijn rekeningen betaal. Wel, dat is vanaf nu dus verleden tijd", aldus Nelly op Instagram.

"Het woord 'vader' is een sterk woord, iets waarvan ik nooit de waarde heb gekend omdat mijn vader alleen maar deed wat hij wilde. Ik hoop dat het je waard was pap, want er komt geen geld meer jouw kant op van mij!"

In een volgend bericht prijst Nelly zijn moeder, die volgens hem een dubbelrol heeft vervuld in zijn opvoeding: "Ik heb diep respect voor alle moeders die tegelijkertijd ook vader moesten zijn. Mijn moeder heeft me geleerd hoe ik een bal moest gooien en vangen, ze leende geld om kleren voor me te kopen en was mijn grootste fan als ik het podium moest betreden. Ik hou van jou, mama! Eindelijk begrijp ik het!"

Just because it’s ya DNA DONT MAKE YOU A FATHER..!!! Mine never saw me play sports never taught me anything never saw me graduate and I still took care of him for almost 20 years he never to care of me for half that..!!!! And till this day he still does what ever he wants even tho I pay his bills .. “WELL USE TO” ..!!! That’s Over as of tonight ..!!! Een foto die is geplaatst door null (@derrtymo) op 24 jun 2018 om 07:25 CEST

S/O to all the mamas that had to be fathers for the kids...to my mama who taught me how to catch and play ball took me to my game borrowed money to buy me cleats and stood up and cheered when I walked the stage .. I LOVE YOU Mama....!! I GET IT NOW TOTALLY..!!! Een foto die is geplaatst door null (@derrtymo) op 24 jun 2018 om 11:01 CEST