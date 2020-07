Rapper Megan Thee Stallion in beide voeten geschoten MVO

28 juli 2020

09u50

Bron: ANP 1 Celebrities Bij een schietpartij eerder deze maand is Megan Thee Stallion (25) gewond geraakt aan haar beide voeten. Er moest een operatie aan te pas komen om de kogels te verwijderen, vertelt de rapper maandag in een Instagram Live, waar ze het incident “super eng” noemt.

Eerder was al bekend dat de muzikante in de nacht van 11 op 12 juli in haar voet was geschoten. Eerder die avond had ze beelden gedeeld waarop zijzelf, realityster Kylie Jenner (22) en rapper Tory Lanez (28) aan een zwembad liggen. Later in de nacht werden agenten naar de Hollywood Hills gestuurd nadat er een melding was binnengekomen over schoten. Lanez werd gearresteerd voor wapenbezit en later op de dag op borgtocht vrijgelaten.

Blijkbaar werd er op social media nogal luchtig gesproken over de schietpartij, waarop Megan later in de week reageerde. “Voor jullie op het internet zal het best grappig zijn en niets meer dan weer iets om over te praten, maar dit is mijn leven. Ik ben echt gebroken en getraumatiseerd”, zei ze toen.



Het is niet duidelijk of Lanez als verdachte is aangemerkt voor de schietpartij. Het politiekorps van Los Angeles, de LAPD, deed na het incident een oproep aan getuigen om zich bij hen te melden.