Rapper Ludacris laat zijn hart spreken en betaalt boodschappen van vrouw in financiële problemen TDS

03 augustus 2018

19u05

Bron: ANP 0 Celebrities Rapper en acteur Ludacris heeft zich deze week van zijn goede kant laten zien. In een supermarkt in Atlanta trok hij zijn portemonnee voor een vrouw die haar boodschappen niet allemaal kon betalen.

Therra Jaramillo deelde haar ervaring op Facebook. De weduwe, die actief is als freelanceschrijver, had weinig te besteden omdat een opdrachtgever haar nog niet betaald had. Haar waterkoker was kapot gegaan en moest worden vervangen en daarnaast zorgt ze voor haar gehandicapte broer. Een vriend had haar een cadeaukaart gegeven om toch alles te kopen wat ze nodig had.

Jaramillo had zich echter misrekend. Toen ze al bij de kassa stond bleek dat de boodschappen meer gingen kosten dan dat er op de cadeaukaart stond. Ludacris, die achter haar in de rij wachtte, greep op dat moment in.

De vrouw werd pas achteraf door het kassameisje ingefluisterd dat het Ludacris was die haar had geholpen. "Wat hij niet wist, is dat zijn genereuze gebaar op een moment kwam dat ik radeloos was", schreef Jaramillo op Facebook. "Neem een voorbeeld aan Ludacris."