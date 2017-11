Rapper Lil'Kleine: in één maand 4.000 euro aan verkeersboetes TDS

Onlangs kwam Sergio Herman in opspraak omdat hij werd geflitst aan 105 per uur, op een plaats waar hij slechts 50 per uur mocht rijden. Hij is echter niet de enige Nederlander die de verkeersboetes opstapelt: r apper Lil' Kleine kreeg ooit in één maand 4000 euro aan verkeersboetes in de bus.

De muzikant vergat onder andere parkeergeld te betalen en reed verschillende keren te hard. ''Ik had geen parkeer-app genomen en er ook niet over nagedacht en ik had hele harde snelheidsboetes, maar dan net een soort van 48 kilometer te hard. Dat is kut, maar ja nu let ik erop'', aldus Lil'Kleine aan De Telegraaf.

De 23-jarige Amsterdammer, Jorik Scholten in het echt, zegt hieruit wel lessen te hebben getrokken. ''Nu heb ik Flitsmeister aan en Park Mobile geïnstalleerd. Dus dat komt helemaal goed'', besluit hij.