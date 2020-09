Rapper Lange Frans schudt tientallen de hand bij protest tegen coronamaatregelen mvdb

07 september 2020

11u42

Bron: ANP 1 AMSTERDAM De Nederlandse rapper Lange Frans heeft zondag op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De rapper liet daar zien niet zoveel op te hebben met de regels.

Op beelden van de demonstratie is te zien hoe de 39-jarige bekende Nederlander, echte naam Frans Christiaan Frederiks, een rondje maakt langs de aanwezigen om handen te schudden. Ook ging hij met fans op de foto en omhelsde hij ze.

“Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud”, zegt Lange Frans tegen de lokale tv-zender AT5. “Het was een heerlijk samenkomen met vrienden en familie. We stonden hier tegen de spoedwet en de draconische maatregelen van de regering.” De bewuste wet is sinds eind april 2020 in werking. Hierin is onder meer het verbod op samenscholing in vastgelegd.

Lange Frans stelt ook dat hij niks verkeerd doet door mensen te knuffelen. “Zolang onze minister Grapperhaus kan knuffelen op z’n eigen bruiloft, dan kunnen wij dat ook. Als de minister van Veiligheid en Justitie dat doet is hij blijkbaar niet tegen samenkomen. En dat zijn wij ook niet.”

Lees ook: Koper domeinnaam draait actiegroep Viruswaarheid een loer: site linkt naar Nederlandse Volksgezondheid