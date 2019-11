Rapper Kodak Black moet drie jaar naar de gevangenis SDE

13 november 2019

19u26

Bron: ANP

De Amerikaanse rapper Kodak Black moet de gevangenis in. De 22-jarige muzikant is donderdag tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar veroordeeld voor wapenbezit, melden Amerikaanse media.

Kodak Black werd in mei opgepakt in Miami vlak voordat hij aan zijn optreden op het hiphopfestival Rolling Loud zou beginnen. In augustus gaf hij toe dat hij papieren had vervalst zodat hij vier vuurwapens kon kopen. Tegen de rapper lopen nog verschillende zaken in andere staten.

Het is niet de eerste keer dat Kodak Black, de artiestennaam van Dieuson Octave, met justitie in aanraking komt. Zo moest hij in 2016 bijvoorbeeld vier maanden in de cel vanwege drugsbezit. In 2017 zat hij enige tijd vast omdat hij de voorwaarden van zijn proeftijd had geschonden.

Kodak Black is vooral bekend in zijn thuisland, waar hij onder meer hits ‘Tunnel Vision’ en ‘Zeze’ had. Die laatste track maakte hij samen met Travis Scott en Offset.