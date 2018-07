Rapper French Montana geeft peperdure ketting zomaar weg op straat SD

16 juli 2018

20u14 0 Celebrities Karim Kharbouch (33), beter bekend als French Montana, was zondag in een gulle bui. De befaamde rapper, die voor de WK-finale in Moskou was, heeft één van zijn peperdure kettingen weggegeven aan een klein meisje op straat in de Russische hoofdstad. Hij deelde de goede daad in een filmpje op Instagram.

French Montana vindt het belangrijk om zijn rijkdom met anderen te delen. "Soms zegent god je om andere te zegenen", schrijft de Marokkaanse rapper bij het betreffende filmpje op zijn Instagram-account. "Op het moment dat je daarmee stopt, zal hij alles van je wegnemen”, meent hij.

Montana genoot van de WK-finale met onder meer topmodel Naomi Campell (48) aan zijn zijde. Als kers op de taart weerklonk na afloop van de match zijn nummer 'Welcome To The Party' in het stadion. "Wat een moment. Bedankt Frankrijk! Dankzij het voetbal kreeg ik voor het eerst een visum om Afrika te verlaten en de wereld te ontdekken. Zo dankbaar om hier te zijn", schreef hij daarover.

Het is niet de eerste keer dat de rapper zo’n gulle gever is. Eerder schonk hij zijn bonus van een miljoen dollar aan een goed doel dat zich inzet voor de jongeren in the Bronx, New York, waar de rapper zelf is opgegroeid.

SOMETIMES GOD BLESS YOU TO BLESS OTHERS , THE MOMENT YOU STOP DOING THAT He’ll take everything back from you #WEALLWIN Een foto die is geplaatst door null (@frenchmontana) op 15 jul 2018 om 22:25 CEST

ME AND THE AFRICAN QUEEN @iamnaomicampbell SOME WHERE IN RUSSIA CELEBRATING LIFE ❤️ #worldcup2018 Een foto die is geplaatst door null (@frenchmontana) op 16 jul 2018 om 13:51 CEST

WHAT A MOMENT !! SHOUT OUT TO FRANCE FOR PLAYING MY SONG #welcometotheparty WHEN THEY WON!! SOCCER GAVE ME MY FIRST VISA TO LEAVE AFRICA, AND SHOWED ME ITS BIGGER WORLD OUT THERE ! THANKFUL TO BE HERE HANNNN #worldcup2018 #heretocreate #andimblasted @sal @ayoub 👌 Een foto die is geplaatst door null (@frenchmontana) op 15 jul 2018 om 19:35 CEST