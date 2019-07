Rapper die hit scoorde over misdaad veroordeeld tot 55 jaar cel Redactie

25 juli 2019

11u48

Bron: De Morgen 0 Celebrities Een jury in de Amerikaanse staat Texas heeft rapper Tay-K, pseudoniem van Taymore McIntyre, veroordeeld tot een celstraf van 55 jaar. De muzikant werd schuldig bevonden aan de moord die plaatsvond tijdens een roofoverval in 2016. Daarbij kwam een 21-jarige man om het leven.

McIntyre en vijf anderen overvielen de man bij hem thuis in Texas, waarbij ze hem wilden beroven van geld en drugs. Hoewel de rapper het slachtoffer niet zelf doodschoot, achtte de jury hem als een van de daders van de gewelddadige overval toch medeverantwoordelijk voor het overlijden van de man.

De rapper kreeg ook gevangenisstraffen en boetes opgelegd voor twee andere aanklachten in de zaak. Hij kreeg dertig jaar cel en een boete van 5.000 dollar voor de overval en nog eens dertien jaar cel en een boete van 3.000 dollar voor andere geweldovertredingen tijdens de beroving. Hij mag de straffen gelijktijdig uitzitten.

Tay-K werd in 2017 bekend met het nummer ‘The Race’, dat hij uitbracht terwijl hij op de vlucht was voor de politie. In die hit, die in 2018 platinum haalde, heeft de rapper het onder meer over zijn status als voortvluchtige. Het nummer werd door de aanklagers aangevoerd als bewijsmateriaal: de videoclip werd afgespeeld in de rechtbank, en de tekst werd aan de rechter overhandigd.