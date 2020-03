Rapper DaBaby aangeklaagd voor mishandeling SDE

13 maart 2020

18u40

Bron: ANP 0 Celebrities Rapper DaBaby (28) is aangeklaagd door een vrouw die beweert dat hij haar onlangs tijdens een concert heeft mishandeld. Het slachtoffer, Tyronesha, zegt dat de rapper haar vorig weekend tijdens een show in Tampa plotseling in het gezicht sloeg.

In het dossier waar TMZ over beschikt staat dat het slachtoffer in de menigte concertgangers stond te wachten totdat DaBaby met zijn concert zou beginnen. Ze zegt dat hij niet gewoon van achter de schermen het podium opliep, maar zich een weg baande door het publiek. Dat ging goed, tot hij bij haar was. Ze stond naast een vrouw die een filmende telefoon met flitslicht dicht bij het gezicht van de rapper hield, waarop hij uithaalde en Tyronesha zo hard raakte dat ze op de grond viel.



De rapper, wiens echte naam Jonathan Lyndale Kirk is, zou geen excuses hebben aangeboden voor de klap. In plaats daarvan maakte hij een filmpje met komiek Michael Blackson waarin hij de situatie belachelijk maakte.

Advocaten van advocatenkantoor Morgan en Morgan noemen het incident schandalig en schokkend. "Ons doel is om de boodschap over te brengen dat dit gedrag in Amerika niet wordt getolereerd", schrijven de advocaten. De advocaat van DaBaby zegt dat de rapper iemand anders heeft geslagen en dat zelfverklaarde slachtoffers nu als paddenstoelen uit de grond schieten.