Rapper Craig Mack (46) overleden aan hartfalen TDS

13 maart 2018

16u44 1 Celebrities De Amerikaanse rapper Craig Mack is vandaag, dinsdag, op 46-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Dat bevestigde zijn producer Alvin Toney aan The Daily News. De rapper is gestorven in een ziekenhuis vlakbij zijn huis in Walterboro, South Carolina.

“God hebbe zijn ziel. Hij was een hele goede vriend van mij”, zegt Toney. Volgens de producer was Craig Mack niet bang om dood te gaan. "hij was er klaar voor, om naar god te gaan"

Craig Mack was de eerste artiest die tekende voor Bad Boy Records, het bekende platenlabel van Puff Daddy. In 1988 bracht hij zijn eerste single uit Just Rhymin, onder de naam MC EZ, maar dit werd geen groot succes. Onder de naam Craig Mack kwam de eerste succes-single er in 1994, Flava In Ya Ear. Op de remix van dat nummer is The Notorious B.I.G. ook te horen, een paar weken nadat hij debuteerde met Juicy verscheen deze remix.