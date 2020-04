Rapper Cardi B opgenomen in het ziekenhuis SDE

02 april 2020

19u22

Bron: ANP 0 Celebrities Cardi B (27) is met hevige buikpijn in het ziekenhuis opgenomen. Dat maakte de Amerikaanse rapper zelf bekend in een tweet die ze ondertussen weer verwijderde.

Cardi B liet haar fans weten dat ze eerder deze week werd opgenomen in het ziekenhuis. “Omdat ik al vier dagen hevige buikpijn heb, ben ik naar de spoed gegaan”, schreef ze op Twitter. En ze voegde eraan toe: “Ik voel me al veel beter, hopelijk heb ik morgen geen pijn meer.” Bij het bericht voegde ze een foto toe, waarop ze in een bed lag met een ziekenhuisbandje om.

De foto en het bericht zijn ondertussen verwijderd. Wat Cardi precies mankeerde, is niet duidelijk.