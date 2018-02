Rapper Boef nog altijd razend populair na controverse MVO

07u00 0 Celebrities De carrière van rapper Boef lijkt dan toch niet voorbij te zijn. Met zijn nieuwe single 'Antwoord', als repliek op het feit dat hij drie jonge vrouwen die hem uit de nood hielpen hoeren noemde, heeft hij alweer een hit te pakken.

Hij schreeft het nummer naar aanleiding van de controverse rond zijn uitspraken. Hij gebruikte het woord 'kech' (hoer) om drie jongen vrouwen te beschrijven die hem een lift gaven. Toen daar reactie op kwam, verdedigde hij eerst zijn standpunt. "Wat doen jullie, in nachtclubs, in korte rokjes, met jongens? Je bent gewoon een kech." Pas later bood hij zijn excuses aan, gezien zijn carrière aan een zijden draadje leek te hangen.

Niets is minder waar, want 'Antwoord' heeft meteen een toppositie in de Nederlandse Top 100 beet. De single is al zijn vierde nummer 1 hit. Ook in België scheert het nummer hoge toppen. De lyrics van het nummer vechten de nieuws- en radiozenders die opriepen tot een boycot van zijn muziek aan. "Ze willen boycotten, maar ik scoor hits, ik ben een ster hoor", klinkt het.

Daarnaast vertelt hij hoe rappers 'bitches' zeggen, maar vrouwen daarom niet minder vinden.