Rapper Azealia Banks: "Ik ben gedrogeerd en verkracht"

16 april 2018

06u54 0 Celebrities Rapper Azealia Banks heeft zaterdagavond laat in haar Instagram Story laten weten dat ze is verkracht. In de post, die ze daarna verwijderde, vertelde ze dat een man die ze niet bij naam noemt drugs in haar drankje heeft gedaan.

De muzikante was niet te zien in de post, die een volger later op YouTube plaatste. Ze deed haar verhaal in tekst en geluidsopnames, waarin ze huilend vertelde dat ze zich "vies en dom" voelde na wat er was gebeurd. "Mannen kunnen je gewoon een prooi maken en je molesteren, je dwingen ja te zeggen. Tot een punt waarop je denkt dat je toestemming hebt gegeven, terwijl je nooit iets wilde doen. Iemand heeft me overmeesterd. Ik voel me erg down en zou van de aardbodem willen verdwijnen."

Later begon ze over de drugs. "Ik ben nog nooit zover heen geweest. Ik werd wakker en mijn keel voelde alsof er spelden en naalden in zaten. Het is nu onder controle, mijn broers en vrienden zijn er." Volgers reageerden ongerust, waarop de rapper liet weten: "Het komt wel goed met me dus niet panikeren jongens. Er is zeker drugs in mijn drankje gedaan, maar ik kom weer bij. Er is heel wat voor nodig om deze olifant neer te halen."