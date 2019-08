Rapper A$AP Rocky teleurgesteld door uitspraak van Zweedse rechter FVI

14 augustus 2019

19u40

Bron: Belga 8 Celebrities Rapper A$AP Rocky en twee van zijn begeleiders hebben in Zweden een celstraf met uitstel voor slagen en verwondingen opgelopen. Dat maakte de districhtsrechtbank van Stockholm woensdag bekend. De rapper zelf is niet blij met die uitspraak.

De rechtbank achtte het bewezen dat de drie beklaagden een jongeman in Stockholm geslagen en geschopt hebben toen die op grond lag. Ze bevonden zich niet in een positie waarin ze zichzelf moesten verdedigen. Toch zijn de feiten niet zwaarwichtig genoeg om hen naar de gevangenis te sturen. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding: de drie moeten samen 12.500 kroon (ongeveer 1.200 euro) betalen. Het openbaar ministerie had zes maanden cel geëist. Ook draaien de drie mannen op voor een deel van de juridische kosten van het slachtoffer, omgerekend bijna 18.880 euro. Daarnaast moeten ze een donatie van ongeveer 75 euro overmaken aan een organisatie voor slachtoffers van geweld.

A$AP Rocky (‘Wild for the night’) en zijn twee begeleiders moesten zich in Zweden verantwoorden voor slagen en verwondingen. Eind juni sloegen ze een man in Stockholm op straat in elkaar. Naar eigen zeggen gebeurde dat nadat ze langere tijd lastiggevallen en bedreigd waren. De president van de VS, Donald Trump, en verschillende celebrities mengden zich in de zaak. Zo zette President Donald Trump vraagtekens bij de eerlijkheid van het Zweedse rechtssysteem.

Vier weken lang zaten de drie mannen in voorhechtenis in Zweden. Na afloop van de beraadslagingen kwamen A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, en zijn twee medewerkers vrij en reisden ze naar de VS.

Teleurgesteld

De rapper was woensdag zelf niet aanwezig op zijn proces, maar heeft intussen gereageerd op de uitspraak. “Hij is ongelooflijk teleurgesteld”, zei zijn advocaat in reactie op het vonnis tijdens een persconferentie, meldt Aftonbladet. “We hadden gehoopt op vrijspraak”, aldus de raadsheer, die vertelde via sms contact te hebben met zijn Amerikaanse cliënt.

Of A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, in beroep gaat tegen het vonnis weten ze nog niet. De advocaat zei deze beslissing in alle rust en met een koel hoofd te willen nemen. Ze hebben drie weken de tijd om een beroep aan te tekenen.

Mayers wordt zondag op Lowlands verwacht. Lange tijd was onzeker of de rapper het podium zou beklimmen, maar dinsdag bevestigde een woordvoerder van het festival dat zijn manager de show had toegezegd.