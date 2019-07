Rapper A$AP Rocky blijft voorlopig in de cel TK

08 juli 2019

19u28

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky blijft voorlopig in voorhechtenis zitten in Zweden. De New Yorkse ster, wiens echte naam Rakim Mayers is, werd vorige week vrijdag opgepakt nadat hij betrokken was bij een vechtpartij. Hij ging in beroep tegen de voorhechtenis, maar het hooggerechtshof heeft dat nu afgewezen. Zijn voorhechtenis kan nog tot 19 juli duren, want dan moet de openbare aanklager ten laatste beslissen of de rapper vervolgd zal worden.

De vechtpartij zou plaatsgevonden hebben op 30 juni na een optreden in Stockholm. In een video die de rapper op Instagram postte, is te zien hoe hij en zijn team gevolgd worden door twee jongemannen, waarna het tot een ruzie komt. Een van de mannen slaat iemand van het gezelschap met een hoofdtelefoon. Andere beelden van het incident tonen hoe een van de jongemannen wat later op de grond gegooid wordt en geslagen wordt.

Volgens Henrik Olsson Lilja, de advocaat van de Amerikaanse ster, ging het om zelfverdediging, maar toch werd de rapper in de cel gezet. Ook twee andere leden uit de entourage van de rapper werden in voorhechtenis geplaatst, omdat het risico op vluchten volgens de Zweedse autoriteiten reëel is. Lilja diende eerder vandaag beroep in tegen die beslissing, omdat het openbaar ministerie volgens hem niet voldoende aangetoond heeft waarom er een risico op vluchten zou zijn bij zijn cliënt. Zijn beroep werd echter meteen afgewezen. De artiest blijft dus voorlopig in de cel.

A$AP Rocky was bezig aan een tournee door Europa, en moest intussen al verschillende concerten afzeggen. De rapper staat onder meer nog op de affiches van festivals Dour (14 juli) en Tomorrowland (21 juli).