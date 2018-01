Rapper 50 Cent verdient 7 miljoen meer omdat hij werd uitbetaald in bitcoins MVO

24 januari 2018

09u00 0 Celebrities Ongelofelijk maar waar: de bitcoin heeft rapper 50 Cent zowaar zeven miljoen extra opgeleverd. De rapper waagde het erop om zich te laten uitbetalen in bitcoins, jaren voordat het grote publiek wist dat ze bestonden.

In 2015 bracht de rapper zijn album 'Animal Ambition'. Destijds was een bitcoin zo'n 626 dollar waard. Zijn album leverde zo'n 700 bitcoins op, wat zich vertaalde naar 400.000 dollar.

Even doorspoelen naar vandaag: de bitcoin was plots 10.000 tot 12.000 dollar waard, waardoor 50 Cent, die zijn bitcoins al die tijd netjes op zijn bankrekening liet staan, nu rond de 7 of 8,5 miljoen dollar heeft bijverdiend. Op voorwaarde dat hij zijn bitcoins op het juiste moment verkoopt, tenminste.