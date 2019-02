Rapper 21 Savage op borgtocht vrijgelaten IB

13 februari 2019

02u41

Bron: Belga 0 Celebrities In de Verenigde Staten is de rapper 21 Savage gisteren vrijgelaten op borgtocht, negen dagen na zijn arrestatie. Dat meldden zijn advocaten. Hij werd op 3 februari in de Amerikaanse stad Atlanta opgepakt door de immigratiediensten omdat het visum van de 26-jarige Brit was verstreken.

21 Savage (echte naam Shéyaa Bin Abraham-Joseph) arriveerde legaal in de Verenigde Staten in juli 2005, maar de toen minderjarige Brit bleef in het land toen zijn visum een jaar later verstreek. In 2014 werd hij ook veroordeeld voor drugsfeiten in Georgia.

Het is onduidelijk of 21 Savage, die drie Amerikaanse kinderen heeft, nog uitgewezen kan worden. Wanneer hij voor de rechter moet verschijnen is niet bekend.

