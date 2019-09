Rapkoningin Nicki Minaj met pensioen op 36ste: tijd voor gezin of schrik voor tanende carrière? SDE

07 september 2019

00u00 0 Muziek "Ik heb besloten om met pensioen te gaan en een gezin te stichten." Met die eenvoudige tweet beëindigde Nicki Minaj (36) een succesvolle rapcarrière van meer dan 10 jaar. Een familie beginnen: het lijkt geen onredelijke wens van Minaj, maar toch zou het best kunnen dat er ook een andere reden achter dat plotse pensioen schuilt. Schrik voor de toekomst?

Toen we tien jaar geleden kennismaakten met Nicki Minaj, sprong vooral haar uiterlijk in het oog. Kleurrijke pruiken en dito pakjes, borsten en billen prominent in beeld, en twerken maar. De rapster vond het geen enkel probleem om haar lichaam uit te spelen - denk maar aan de expliciete videoclip van 'Anaconda'. Toch wist ze die 'vleesshow' te combineren met snedige teksten, vlotte oorwurmen en verschroeiende rapsalvo's. Ze werd ervoor beloond met liefst 10 Grammy-nominaties, 5 MTV Video Music Awards én een Guinness World Record. Minaj slaagde er immers als eerste vrouwelijke soloartiest in om 100 noteringen te behalen in de prestigieuze Billboard Hot 100-hitlijst. Daarnaast is ze de eerste vrouwelijke rapper die meer dan 100 miljoen albums en singles verkocht.

Huwelijk

Nu is het genoeg geweest, vindt ze. Toch hint Minaj al enkele jaren naar een vroegtijdig pensioen. In 'All Things Go' uit 2014 rapte ze: "Binnen zeven jaar breng ik mijn dochter naar de kleuterschool." En in 'Moment 4 Life' uit 2010 gaf ze aan: "Ik zal mijn kroon doorgeven." Nu ze verloofd is met Kenneth Petty - en elk moment in het huwelijksbootje kan stappen - lijkt het tijd om ook effectief aan die familie te beginnen.

Of is er meer aan de hand? Minaj heeft in haar carrière altijd geprobeerd het pad te effenen voor andere vrouwelijke rappers. En daar is ze behoorlijk in geslaagd, want onder anderen Megan Thee Stallion en Cardi B konden in haar spoor een succesvolle carrière uitbouwen. En: ze hebben waarschijnlijk iets minder hard moeten knokken dan hun voorgangster. Dat dat af en toe eens pikt, bleek toen Cardi B dit jaar een Grammy won voor 'Beste rapalbum', iets waar Minaj zelf nooit in geslaagd is. "De Grammy's hebben ons gebrainwasht, zodat we zouden geloven dat het om talent ging", liet ze zich kribbig ontvallen. En op haar radioshow reikt ze regelmatig de 'Cocksucker of the Day'-award uit, bijvoorbeeld aan een journalist van 'Forbes' die schreef dat ze wanhopig probeert om relevant te blijven. Een jaar geleden cancelde ze dan ook nog een reeks concerten - volgens geruchten omwille van een te lage ticketverkoop. Het doet vermoeden dat Minaj zich met dit pensioen ook wil beschermen tegen een tanende carrière.

Fans hoeven in ieder geval niet te wanhopen. Hoewel Minaj vastbesloten is om de muziekwereld achter zich te laten, leert het verleden ons dat rappers veeleer op hun beslissing terugkomen. Zo kondigde Jay-Z in 2003 met veel poeha aan dat 'The Black Album' zijn laatste plaat zou worden, om vervolgens nog zeven albums uit te brengen. En ook 50 Cent, Lil Wayne, Childish Gambino en Kid Cudi gingen al eens op proefpensioen. Niet lang na haar eerste tweet verontschuldigde Minaj zich trouwens al bij haar fans voor haar abrupte afscheid. "Ik ben nog steeds hier. Nog steeds verliefd op jullie en dat weten jullie", schreef ze. "Deze tweet was heel opeens en ongevoelig, het spijt me." En ze beloofde om alles in haar podcast uit de doeken te doen. Er is dus misschien nog hoop.