Rammstein-zanger op intensieve zorgen: “Maar geen sprake van corona” BDB

27 maart 2020

13u01

Bron: Bild 6530 Celebrities Rammstein-zanger Till Lindemann (57) ligt op de afdeling intensieve zorgen in een ziekenhuis in Duitsland. Dat meldt de Duitse krant Bild. De zanger zou in levensgevaar geweest zijn.

Toen Lindemann na een concert in Rusland terugkeerde naar Berlijn, kreeg hij hoge koorts. Met spoed werd hij naar een ziekenhuis gebracht om getest te worden op corona. Daar werd zowel corona als een longontsteking vastgesteld. Hij werd naar de afdeling intensieve zorgen gebracht waar hij nog steeds vertoeft. Inmiddels zou het wel beter gaan met de zanger.

Rammstein ontkent dat frontman Till Lindemann besmet is met het coronavirus. “Gisterenavond is Till Lindemann op advies van de arts van de band opgenomen in het ziekenhuis”, staat in een verklaring die Rammstein vrijdag op de website plaatste. “Hij heeft de nacht doorgebracht op de intensive care maar heeft die weer verlaten en voelt zich beter. Till is negatief getest op het coronavirus.”

Rammstein kwam op 10 juni optreden in het nieuwe festivalpark in Oostende. Dat concert wordt nu uitgesteld naar volgend jaar.