Rammstein ontkent coronabesmetting frontman Till Lindemann

27 maart 2020

20u47 8 Celebrities De Duitse rockband Rammstein ontkent dat frontman Till Lindemann besmet is met het coronavirus. Lindemann bracht afgelopen nacht wel door op de intensive care in een Duits ziekenhuis.

“Gisterenavond is Till Lindemann op advies van de arts van de band opgenomen in het ziekenhuis”, staat in een verklaring die Rammstein vrijdag op de website plaatste. “Hij heeft de nacht doorgebracht op de intensive care maar heeft die weer verlaten en voelt zich beter. Till is negatief getest op het coronavirus.”

Verschillende Duitse media meldden vrijdagochtend dat de 57-jarige Lindemann op de intensive care lag met een coronabesmetting. De Rammstein-rocker zou op het randje tussen leven een dood hebben gebalanceerd.

