Radja Nainggolans ex Evy: "Een lieve papa? Totaal niet!"

25 juli 2018

Bron: TV-Familie 0 Celebrities Onze Rode Duivels schitterden op het WK. Ze maakten het hele land ongelooflijk trots en veroorzaakten zelfs een lichte aardschok toen ze wonnen van de Goddelijke Kanaries van Brazilië.

Begrijpelijk dat de golf van verontwaardiging over de niet-selectie van Radja Nainggolan (30) door al die euforie algauw was gaan liggen.

Los daarvan: vorige maand kon je in het weekblad TV-Familie lezen dat ‘Il Ninja’ hard werkt om zijn reputatie van vrouwenjager en feestbeest van zich af te schudden. Hij is dertig en zou tot het besef zijn gekomen dat het tijd is om ‘dingen’ te veranderen. Dat heeft hij wat zijn carrière betreft in ieder geval al gedaan: hij heeft een transfer naar de Italiaanse topclub Inter Milaan versierd!

De hemel in prijzen

Maar van het oppoetsen van zijn imago is voorlopig weinig in huis komen. Tenminste, dat concluderen we uit enkele reacties op ons vorige artikel over Nainggolan. Daarin werd hij ‘een goeie jongen’ genoemd die nu wél een hechte band heeft met alle vier z’n kinderen. De ‘bad boy’ en vrouwenjager is volgens een intimus van Nainggolan tot rust gekomen.

Maar dat zou tóch niet het geval zijn, zo beweren enkele bronnen die zeggen de voetbalvedette goed te kennen.

En er is ook Evy, de mama van Radja’s oudste dochters Alisa (10) en Ilana (8). Volgens haar is haar bekende ex nog geen haar veranderd. Ze heeft er naar eigen zeggen dan ook moeite mee dat hij door sommigen de hemel wordt in geprezen.

‘"k heb gelezen dat Radja nu een lieve, zorgzame papa zou zijn’, aldus Evy. ‘Wel, neem van mij aan: dat is hij totaal niet!"

Veelvuldig bedrog

