Radiohead-frontman vindt zichzelf hypocriet: “Ik strijd voor klimaat, maar vlieg de wereld rond” Redactie

22 september 2019

18u10

Bron: AD 0 Celebrities Thom Yorke is graag milieubewust bezig, maar vindt zichzelf tegelijkertijd ook hypocriet. De frontman van Radiohead vliegt namelijk de hele wereld rond terwijl hij mensen oproept iets te doen tegen klimaatverandering.

“Waar ik altijd mee geworsteld heb, is dat ik strijd tegen klimaatverandering, maar dat ik ook iemand ben die veel moet vliegen voor zijn werk. Dus boem, ik ben een hypocriet”, zegt de 50-jarige rocker in het BBC-radioprogramma Desert Island Discs. “Ik ben het er helemaal mee eens dat ik een hypocriet ben, maar ik probeer er iets aan te doen.”

De laatste tijd is er veel kritiek te horen op sterren die preken over klimaatverandering terwijl ze zelf vaak een grotere impact hebben op het milieu dan de mensen tegen wie ze zich richten. Zo vonden veel mensen het belachelijk dat sterren als Leonardo DiCaprio, Katy Perry en prins Harry allemaal per privéjet afreisden naar een klimaatbijeenkomst in Italië deze zomer.

Toch denkt Thom dat vooral politici en niet sterren erop aangesproken moeten worden. “Je kan wel iets doen, maar het echte werk gebeurt in het parlement en bij de VN. En het moet nu gebeuren, want de tijd dringt.”