Raakt Obama dochter kwijt aan Britse liefde? “Malia verhuist naar Londen” Redactie

14 februari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities R aakt de Amerikaanse ex-president Barack Obama (58) straks één van zijn dochters kwijt? Het ziet er alleszins naar uit dat Malia (21), de oudste van de twee, naar Londen gaat verhuizen. Haar relatie met de Britse Rory Farquharson (21) - een deftige jongen van een chique familie - wordt steeds serieuzer.

“Malia bracht de kerstperiode bij Rory en zijn familie door en maakt nu plannen om tijdens de paasvakantie met hen te gaan skiën in Zwitserland”, weet men in Londen. “Ze is al helemaal in die familie opgenomen. En zij gaan ervan uit dat Malia daar straks ook gewoon deel van uitmaakt.”

Alleen achterblijven

Malia en Rory zijn sinds hun achttiende een koppel. Ze leerden elkaar kennen op de universiteit van Harvard. Binnenkort keert Rory terug naar Londen, waar hij een extra financieel diploma wil halen.

“Rory’s familie is steenrijk geworden in die sector”, zegt een kennis. “Zijn papa Charles is investeringsbankier en Rory wil graag in het familiebedrijf stappen. Vandaar dat hij ook zo snel mogelijk stage wil lopen bij een bedrijf in The City, het economische hart van Londen.”

Malia wil niet alleen achterblijven in Amerika. “Als Rory naar Engeland trekt, wil ze hem volgen”, zegt een vriendin. “Ze voelt er zelf ook iets voor om een extra opleiding te volgen aan een Britse universiteit. Dan kan ze gaan samenwonen met Rory. Een leven in Londen ziet ze wel zitten!” Benieuwd of papa Barack en mama Michelle ook zo enthousiast zijn...