R. Kelly wil documentairemakers aanklagen MVO

15 januari 2019

11u53

Bron: ANP 0 Celebrities Steeds meer artiesten trekken nummers die ze met R. Kelly gemaakt hebben terug, maar de zanger is te druk met andere zaken om zich daar zorgen over te maken. Volgens TMZ gaat R. Kelly de makers van de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ aanklagen.

Bronnen van TMZ weten te melden dat R. Kelly woedend is op producent Lifetime omdat de documentaire gebaseerd zou zijn op leugens. De r&b-zanger zou uit zijn op wraak. De makers van de documentaire spraken zo’n vijftig mensen over Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger voluit heet. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding hiervan wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de zanger.

Na Lady Gage en Céline Dion zetten nu ook de Pussycat Dolls de aanval in op R. Kelly. De meidengroep is achter de schermen druk bezig om het nummer Out Of This Club van alle streamingdiensten te verwijderen. Het nummer stamt uit 2008 en is geproduceerd door R. Kelly.