R. Kelly wil de cel uit vanwege coronagevaar

27 maart 2020

09u41

Bron: AD 0 Celebrities R. Kelly heeft de coronacrisis aangegrepen om de rechter weer te vragen of hij de gevangenis uit mag. De zanger, die vastzit in Chicago in afwachting van R. Kelly heeft de coronacrisis aangegrepen om de rechter weer te vragen of hij de gevangenis uit mag. De zanger, die vastzit in Chicago in afwachting van meerdere rechtszaken vanwege mogelijk seksueel misbruik , stelt in de cel extra risico te lopen besmet te raken met het longvirus. TMZ meldt dat zijn advocaten donderdag een motie hebben ingediend bij de rechtbank.

Volgens Kelly is het in de gevangenis onmogelijk om te doen aan ‘social distancing’. Ook beweert de gevallen r&b-zanger dat zeep alleen beschikbaar is voor gedetineerden die dat kunnen betalen. Daarnaast is er volgens hem slechts in de bezoekersruimte een fles met desinfecterende handgel beschikbaar, maar staat daarop vermeld dat die enkel voor de staf is.

Kelly wil graag worden vrijgelaten en is bereid een enkelband te dragen. De zanger maakt daarbij wel de kanttekening dat die niet echt nodig is omdat hij vanwege de coronacrisis toch niet naar buiten gaat.

Kelly, die al vaker heeft verzocht thuis zijn zaken af te wachten, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Tegen de zanger, die alles ontkend, lopen rechtszaken in onder meer Chicago en New York.

