R. Kelly weer op vrije voeten

09 maart 2019

20u17

Bron: ANP 1 Celebrities R. Kelly is weer op vrije voeten. Volgens TMZ werd de R&B-zanger vandaag vrijgelaten nadat hij de alimentatieschuld aan zijn ex-vrouw had afbetaald. R. Kelly werd woensdag opgepakt vanwege de kwestie. De 52-jarige zanger had tot dan de tijd gehad om het bedrag op te hoesten, maar kwam niet over de brug. De zanger kwam een week geleden pas vrij op borgtocht, maar dan op beschuldiging van seksueel misbruik.

R. Kelly had zijn ex-vrouw Drea Kelly, waarmee hij van 1996 tot 2009 getrouwd was, al tijden geen alimentatie betaald. Hij was de moeder van zijn drie kinderen nog bijna 162.000 dollar verschuldigd.



Die zijn nu betaald. Volgens TMZ had de zanger daar wel de hulp van een geldschieter voor nodig. Zelf zegt hij namelijk bijna failliet te zijn. Bij zijn vrijlating zei R. Kelly tegen de mensen die voor de gevangenispoort stonden te wachten dat hij de kwestie met zijn ex verder gaat oplossen.

Onlangs werd R. Kelly aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Hij wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, te hebben misbruikt. De zanger kwam een week geleden vrij op borgtocht, hij houdt zijn onschuld staande.

