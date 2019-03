R. Kelly weer naar gevangenis, nu om alimentatieschuld Huilende R. Kelly ontkent misbruik: “Ik heb het niet gedaan” KV DVDE TT LVA

07 maart 2019

05u02

Bron: ANP, CBS, Reuters 3 Celebrities De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is gisteren in Chicago gearresteerd wegens een fors opgelopen alimentatieschuld. Kelly was nog niet zo lang geleden voorlopig vrijgelaten na een aantal beschuldigingen van seksueel misbruik.

Kelly moest in Chicago voor de rechter verschijnen in een zaak rond onbetaalde alimentatie, maar tijdens de zitting besliste de rechtbank hem aan te houden. Kelly zou zijn ex-vrouw Andrea nog 200.000 dollar achterstallige alimentatie moeten betalen, en moest naar de gevangenis als hij niet minstens 161.000 dollar kon neerleggen. Dat bedrag heeft Kelly volgens zijn advocaten niet.

Andrea is de moeder van zijn drie kinderen, het koppel was van 1996 tot en met 2009 getrouwd.

Interview

R. Kelly heeft dinsdag voor het eerst sinds zijn voorlopige vrijlating een interview gegeven over de misbruikzaken waarvan hij momenteel wordt beschuldigd. De zanger sprak met presentatrice Gayle King voor de Amerikaanse talkshow ‘CBS This Morning’. Hij ontkent alle aantijgingen aan zijn adres. Dat is te zien in een vrijgegeven fragment van het interview.

Kelly barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit, toen King hem vroeg of hij inderdaad seks met minderjarige meisjes had gehad, zoals in de omstreden documentaire Surviving R. Kelly gezegd wordt door vermeende slachtoffers. “Hoe dom zou dat zijn! Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Oude geruchten, nieuwe geruchten, komende geruchten... ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn fucking leven," aldus een geëmotioneerde Kelly.

R. Kelly werd onlangs op borgtocht vrijgelaten en is in afwachting van zijn proces. Hij dient zich op 22 maart weer te melden bij de rechtbank. De zanger zei eerder niet schuldig te zijn aan de vergrijpen waarvan hij wordt verdacht. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt.

Vriendinnen R. Kelly: “Het zijn allemaal leugens”

Presentatrice Gayle King praatte ook met Joycelyn Savage en Azriel Clary, die allebei een grote rol spelen in de omstreden documentaire.

Het tweetal kwam, afzonderlijk van elkaar, in contact met Kelly toen ze nog minderjarig waren. Toen ze eenmaal meerderjarig waren en vrijwillig bij de zanger introkken, stonden hun ouders compleet machteloos, wat ook te zien is in de documentaire. Volgens de vrouwen zijn hun ouders alleen maar op geld uit. “Ik huil nu, omdat jullie de waarheid niet kennen. Jullie geloven al die bullshit die onze ouders vertellen,” aldus een geëmotioneerde Azriel, toen King haar vroeg waarom ze begon te huilen toen haar een vraag werd gesteld. “Het zijn allemaal fucking leugens om maar aan geld te komen en ik vind het ongelooflijk dat jullie dat niet inzien. Jullie zijn echt dom.”

In het interview dat Gayle met Kelly had, beweerde de zanger eveneens dat de ouders alleen maar voor het geld gingen. “Wat voor vader of moeder verkoopt een dochter aan een man?”

Het hele interview van Gayle met Joycleyn en Azriel wordt vandaag in Amerika uitgezonden.