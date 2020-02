R. Kelly weer aangeklaagd voor misbruik minderjarige RL

14 februari 2020

23u31

Bron: BuzzE/ANP, Chicago Tribune, USA Today 0 Celebrities R. Kelly is wederom aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Een nieuw slachtoffer heeft de zanger daarvan beschuldigd. Het gaat opnieuw om een zaak in Chicago.

De aanklacht is vrijdag bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. De 53-jarige Kelly is aangeklaagd voor het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarig meisje. Hij zou het meisje in 1997 hebben ontmoet, toen ze nog 14 of 15 jaar oud was. Volgens de aanklacht zou Kelly het meisje gedurende vier jaar seksueel hebben misbruikt. Het misbruik wordt toegevoegd aan een al lopende zaak tegen Kelly in Chicago.

De advocaat van R. Kelly, Steven Greenberg, heeft via Twitter gereageerd: "We zijn op de hoogte van de nieuwe aanklacht. We zullen voor hem blijven vechten en kijken uit naar de dag dat hij vrij zal komen." Kelly zit op dit moment nog vast in Chicago. Naast een gevangenisstraf wil Justitie ook beslag laten leggen op de productiemaatschappij van de voormalige R&B-ster.

Ook in twee andere Amerikaanse staten lopen nog rechtszaken tegen de zanger.

