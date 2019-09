R. Kelly verruilt isoleercel voor gewone cel met meer bewegingsvrijheid Redactie

04 september 2019

08u00

Bron: AD 0 Celebrities Het verzoek van R. Kelly om niet langer in een isoleercel in de gevangenis te verblijven, is ingewilligd. De van seksueel misbruik van minderjarigen verdachte zanger is volgens zijn advocaat dinsdag verhuisd naar een gewone cel.

De advocaat van de zanger laat aan TMZ weten dat er verschillende veiligheidsmaatregelen zijn genomen nu de muzikant zich onder andere gevangenen begeeft. Dat zou zijn omdat misbruikverdachten niet altijd veilig zijn in gevangenissen. Nu hij niet langer in een isoleervleugel verblijft, mag Kelly af en toen naar buiten en kan hij ook ander bezoek dan alleen zijn advocaat ontvangen.

De advocaat van R. Kelly had bij de rechter geklaagd over de eenzame opsluiting. Zo zou hij nauwelijks contact hebben met andere mensen, geen daglicht zien, geen toegang hebben tot media en uitgesloten worden van dagbesteding. Maar aanklagers in zijn zaak stellen dat Kelly juist op eigen verzoek in een afgesloten deel van de penitentiaire inrichting verbleef.

Hij zat daar in eerste instantie alleen, maar had later een celgenoot. Hij zou de laatste drie weken al niet meer afgezonderd hebben geleefd. Ook zouden zij nooit bezwaar hebben gemaakt tegen zijn verhuizing naar een gewone cel, en het papierwerk meteen in orde hebben gemaakt nadat de raadsman daarom had gevraagd.