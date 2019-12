R. Kelly staat via video terecht voor aanklacht rond vals identiteitsbewijs MVO

10 december 2019

11u30

Bron: ANP 0 Celebrities R. Kelly dient zich op 18 december te verantwoorden voor de nieuwe aanklacht die hij aan zijn broek heeft hangen. De omstreden zanger zou in 1994 een medewerker van de overheid omgekocht hebben om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, waardoor hij met haar kon trouwen.

Interessant detail aan de rechtszaak is dat Kelly zich vanuit Chicago via een videoverbinding mag verweren, in plaats van in eigen persoon in de rechtbank in Brooklyn. De zanger heeft grote last van vliegangst, waarop zijn advocaten een aanvraag voor video-deelname indienden bij de rechter. Die kende dat verzoek, tot ongenoegen van de Officier van Justitie, toe.

Kelly heeft het druk met rechtszaken, want hij staat ook nog terecht voor zedenschandalen, kidnapping, het in bezit hebben van kinderporno en seks hebben met een minderjarige in de staten Illinois en Minneapolis. De zanger ontkent nog steeds alle beschuldigingen aan zijn adres.