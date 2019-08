R. Kelly reageert: "Mijn aanklagers zijn gewoon ontevreden groupies” SD

01 augustus 2019

08u06

Bron: Metro UK 0 Celebrities R. Kelly (52) mag dan in juli gearresteerd zijn voor onder meer kinderpornografie en mensenhandel, toch geeft hij het niet zomaar op. De zanger heeft nu zelf documenten ingediend waaruit moet blijken dat de vrouwen die hem beschuldigen van seksueel misbruik niet meer zijn dan ‘ontevreden groupies’.

R. Kelly werd in juli gearresteerd en aangeklaagd voor seksueel misbruik van verschillende vrouwen, waaronder enkele minderjarigen. Zijn advocaat, Douglas Anton, heeft nu enkele legale documenten ingediend om de zanger in afwachting van zijn proces uit de gevangenis te krijgen. In die papieren beschrijft Kelly zijn slachtoffers als “vijf ontevreden groupies”, en hij beweert dat zij hem benaderden voor een seksuele relatie.

Metro UK kon de documenten inkijken. Kelly schrijft naar verluidt dat “de groupies elkaar bevochten, hem vrijwillig contacteerden, naar zijn shows kwamen en erg graag bij hem wilden zijn. Bewijzen zullen aantonen dat de tournees en shows van Robert Kelly het mogelijk maakten voor zowel mannelijke als vrouwelijke fans om toegang te krijgen tot de zanger om foto’s te maken, een meet & greet te hebben, door fanevenementen en backstage-passen en dat soort dingen.”

In de documenten wordt ook weerlegd dat R. Kelly herpes aan een van de vrouwen zou gegeven hebben. “Er is momenteel geen enkel bewijs dat Robert herpes heeft, wist dat hij herpes had of wist dat hij herpes zou kunnen hebben en zich onbezonnen gedroeg. Het enige dat bestaat is een ontevreden groupie die beweert dat ze herpes heeft en het van Robert kreeg. Er is zelfs geen getuigenis waarin haar gevraagd wordt of ze in dezelfde periode of daarna nog andere seksuele partners had. Er is helemaal geen bewijs.”