R. Kelly opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige

31 mei 2019

06u48

Bron: Chicago Sun Times 0 Celebrities R. Kelly (52) heeft een nieuwe rechtszaak aan zijn been. De muzikant is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige. In totaal werden elf nieuwe aanklachten ten laste gelegd. Daarvoor kan hij tot dertig jaar cel krijgen.

De feiten zouden plaatsgevonden hebben in januari 2010. In deze nieuwe zaak wordt R. Kelly beschuldigd van vier aanklachten van zware criminele seksuele aanranding, twee aanklachten van criminele seksuele aanranding met geweld, twee aanklachten van zware criminele seksuele mishandeling en drie aanklachten van zware criminele seksuele mishandeling van een slachtoffer tussen de 13 en 16 jaar. Voor die feiten zou de ‘I Believe I Can Fly’-zanger tot dertig jaar cel kunnen krijgen.

Momenteel is Kelly op borg vrij. Hij werd eerder al aangeklaagd voor vier zaken van seksueel misbruik, waarvan drie slachtoffers minderjarig zijn.

Oude zaak

Steve Greenberg, advocaat van Kelly, reageerde donderdag dat hij de nieuwe zaak nog niet had kunnen inkijken. “We zullen zien wat de aanklachten zijn, en we zullen overeenkomstig te werk gaan", liet hij weten. “Dit weet ik wel: het is oud. Deze aanklachten stammen van jaren terug.” Dat herhaalde de advocaat ook nog eens in een Twitter-bericht. “Kelly is NIET aangeklaagd in een nieuwe zaak. Hij is opnieuw aangeklaagd in een bestaande zaak, hetzelfde vermeende slachtoffer en dezelfde tijd (tien jaar geleden). Het verandert niets”, schreef Greenberg. “Het gaat om hetzelfde verwijt, alleen anders beschuldigd, hetzelfde vermeende slachtoffer, hetzelfde tijdsbestek, dezelfde feiten. We verwachten hetzelfde resultaat.”

Het slachtoffer in de nieuwe zaak wordt enkel vernoemd met haar initialen - J.P. Dat zijn inderdaad dezelfde initialen als een van de slachtoffers uit de vier eerdere zaken. Toen werd duidelijk dat R. Kelly J.P. ontmoette toen ze 16 was en zijn handtekening kreeg toen hij terecht stond voor kinderpornografie in 2008. Volgens de aanklagers hadden de twee tussen mei 2009 en januari 2010 regelmatig seks.