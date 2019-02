R. Kelly op borgtocht vrij, nieuwe expliciete seksvideo opgedoken Redactie

25 februari 2019

19u02

Bron: AD.nl, Belga, anp, afp 0 Celebrities De Amerikaanse zanger R. Kelly komt vandaag op borgtocht vrij. “R. Kelly staat binnen een uur buiten”, zei zijn advocaat Steven Greenberg op Twitter. Wie de borgsom van 1 miljoen dollar heeft neergeteld, is niet bekend. Eerder liet Greenberg weten dat de r&b-zanger geen geld heeft om dit zelf op te hoesten.

De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998-2010 te hebben misbruikt. Hij heeft verklaard onschuldig te zijn. Intussen is nog een tweede expliciete video opgedoken waarin te zien is dat R. Kelly een minderjarig meisje seksueel misbruikt. Dat meldt advocaat Michael Avenatti, die de belangen van een slachtoffer behartigt. Op de nieuwe tape uit 2000 is volgens de jurist dezelfde vrouw te zien die ook in een eerdere video uit 1999 voorbij kwam.

De 52-jarige beroemdheid uit Chicago werd vrijdag officieel op tien punten aangeklaagd en heeft zich vervolgens zelf bij de politie aangegeven met hechtenis als gevolg. Een rechter bepaalde zaterdag dat hij mits een borgsom van een miljoen dollar kon vrijkomen, maar Robert Sylvester Kelly kon niet de gebruikelijke tien procent daarvan op tafel leggen. Volgens zijn advocaat Steve Greenberg is de zanger minder rijk dan zijn beroemdheid doet uitschijnen.

“Met instemming”

Vandaag verscheen hij in oranje gevangenisplunje voor een rechtbank en liet hij zijn raadsman onschuldig pleiten. De zanger heeft alleen seks met instemming gehad, klonk het. “Hij heeft niemand tot seks gedwongen. Het is een ster. Hij moet zijn toevlucht niet nemen tot seks zonder instemming”, zei Greenberg.

Tweede bezwarende video

Eén van de aanklachten gaat terug naar een video die, gevonden door steradvocaat Michael Avenatti, moet aantonen dat de superster seks met een minderjarig meisje had. De raadsman kondigde vandaag aan een tweede bezwarende video te hebben. Volgens Avenatti, die het nieuwe beeldmateriaal zo snel mogelijk aan het gerecht wil geven, was de vrouw die in de filmpjes is te zien amper 14 jaar oud toen ze onder zichtbare dwang seks had met Kelly.

Volgens de jurist liegt de inhoud van de video's er niet om en zijn er keiharde bewijzen dat de vrouwen minderjarig waren toen ze met Kelly in bed belandden. Zo zou de zanger één van zijn slachtoffers - te zien in de tweede video - hebben besprenkeld met bodylotion, vervolgens haar keel hebben dichtgeknepen en het meisje anaal hebben verkracht. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ gaat het om schokkende beelden. “Kelly draait het gezicht van het meisje bruut naar de camera om haar reactie op het misbruik in beeld te brengen”, meldt de site op basis van een niet nader te benoemen bron die de beelden zou hebben gezien.

Derde video

Avenatti stelt dat hij mogelijk nog een derde video in zijn bezit krijgt. Daarin zou een andere minderjarige vrouw te zien zijn. “Het recht moet zegevieren”, aldus de advocaat die in het verleden ook Stormy Daniels bijstond: de vrouw die stelt seks te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Avenatti haalde vandaag in een persconferentie keihard uit naar het management van Kelly en zijn advocaten. “Jullie hebben allemaal twee decennia weggekeken. Daardoor kon Kelly jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruiken.”

R. Kelly (52) is vooral bekend van de hit ‘I Believe I Can Fly’. Hij kijkt al decennia aan tegen betichtingen en aanklachten van seksueel misbruik en/of pedoseks, maar heeft steeds ontkend. In 2008 sprak een jury hem vrij van kinderporno, na volgens de aanklacht zichzelf te hebben gefilmd tijdens seks met een meisje dat toen 13 of 14 jaar moet zijn geweest. In de recente documentaire ‘Surviving R. Kelly’ vertelden verschillende vrouwen over hun ervaringen met de zanger.

Op elk van de tien aanklachten waar hij nu van wordt beschuldigd, staat een maximumstraf van zeven jaar. De volgende zitting is voor 22 maart gepland.

Steve Greenberg said Saturday after a judge set Kelly’s bond at $1 million that Kelly “is a rock star. He doesn’t have to have nonconsensual sex.”



And yet that’s exactly what he did for over two decades - engaged in sexual assault of countless underage girls who cannot consent. Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link

I can confirm that we will be providing a second video showing R. Kelly engaged in sexual assault of a minor to prosecutors this morning. This tape was recently uncovered in connection with our ongoing nationwide investigation on behalf of victims. Justice must be done. Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link