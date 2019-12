R. Kelly ontkent fraude met identiteitsbewijs Aaliyah SDE

19 december 2019

R. Kelly (52) moest woensdag opnieuw naar de rechtbank. De zanger wordt ervan verdacht in 1994 een medewerker van de overheid te hebben omgekocht om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, zodat hij met haar kon trouwen. Kelly was op dat moment 27 jaar. Zoals verwacht pleitte R. Kelly onschuldig. Dat meldt TMZ.

In de tenlastelegging staat dat R. Kelly op 30 augustus 1994 een overheidsmedewerker omkocht om hem een ‘vals identiteitsbewijs’ te bezorgen, voor iemand die alleen geïdentificeerd wordt als ‘Jane Doe’. Een dag later zou de 27-jarige zanger met de 15-jarige Aaliyah trouwen tijdens een geheime ceremonie in Chicago. Enkele maanden later werd het huwelijk ongedaan gemaakt vanwege haar jonge leeftijd. In de tenlastelegging wordt niet gezegd voor wie het identiteitsbewijs bedoeld was en wordt ook het huwelijk niet genoemd, maar een persoon die dicht bij het onderzoek staat, bevestigt aan het betrouwbare The Hollywood Reporter dat het wel degelijk om Aaliyah gaat. De persoon was niet bevoegd om details over deze nieuwe aanklacht te bespreken en wilde daarom alleen anoniem getuigen.

De advocaten van Kelly hebben altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van haar echte leeftijd toen ze trouwden. Op de officiële documenten die de staat van Illinois opmaakte voor het huwelijk, staat dat ze 18 was.

Vliegangst

De zanger was woensdag trouwens niet fysiek in de rechtbank in Brooklyn aanwezig, maar verweerde zich via een videoverbinding vanuit Chicago. Omdat Kelly last heeft van vliegangst kreeg hij bij hoge uitzondering toestemming van de rechter om niet fysiek aanwezig te zijn.

De aanklacht is de zoveelste tegen de r&b-zanger. Kelly wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij moet in mei voorkomen voor onder meer kidnapping, zwendel en seksuele exploitatie. Een maand eerder staat de zanger voor de rechter in Chicago, waar hij ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In september moet hij zich opnieuw melden bij een rechtbank in Chicago, voor een losse zaak rond seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. Kelly heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.