R. Kelly ontkent 11 nieuwe aanklachten van seksueel misbruik TK

06 juni 2019

18u25

Bron: ANP 1 Celebrities R. Kelly heeft donderdag in een rechtbank in Chicago elf nieuwe aanklachten van seksueel misbruik ontkend. Dat melden Amerikaanse media.

De beschuldigingen gaan onder meer over een voorval in 2010. Kelly zou het slachtoffer J.P., in die tijd tussen de 13 en 16 jaar oud, hebben gedwongen tot (orale) seks. Op de zwaarste aanklachten die de artiest ten laste zijn gelegd, staat maximaal 30 jaar gevangenisstraf.

Kelly werd eerder al aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. De 52-jarige artiest wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Ook in die zaak zei Kelly onschuldig te zijn. Eind deze maand moet Kelly opnieuw voor de rechter verschijnen.