R. Kelly niet bij hoorzitting in misbruikzaak Redactie/IB

17 augustus 2019

06u48

Bron: ANP/BuzzE 1 Celebrities De onder meer van seksueel misbruik verdachte zanger R. Kelly heeft een gerechtelijke hoorzitting gemist in de rechtbank van Chicago. Dat is volgens zijn advocaat buiten zijn schuld om gebeurd, want hij zou niet zijn opgehaald uit de gevangenis waar hij nu ruim een maand verblijft voor seksmisdrijven.

“Hij zit in hechtenis in een federale gevangenis en het is de taak van de staat om hem te vervoeren. Ik kan hem niet in mijn Maserati gaan ophalen en zij hebben het niet gedaan”, zegt Kelly’s advocaat Steve Greenberg tegen Billboard.

Greenberg: “Tijdens de zitting beweerde de openbaar aanklager dat Kelly weigerde te komen toen ze hem wilden halen, maar wat daar werd gezegd was gewoon niet waar. Het was een smoesje van de officier van justitie om hun eigen blunder niet toe te hoeven geven dat ze hem niet hadden opgehaald.”



Kinderporno

Kelly zit vast voor onder meer het belemmeren van de rechtsgang, ontucht met minderjarigen en het maken van kinderporno. Op de vraag hoe het met R. Kelly gaat, zegt zijn advocaat: “Hij is niet gelukkig. Hij zit vast in de gevangenis en wil graag vrijkomen, omdat hij wordt beschuldigd van allerlei dingen die niet kloppen.”

De advocaat vindt dat Kelly op borgtocht vrijgelaten dient te worden en dat hij niet vluchtgevaarlijk is of een gevaar voor de gemeenschap vormt. De volgende zitting staat gepland op 17 september.