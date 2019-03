R. Kelly moet vandaag weer in de rechtbank verschijnen MVO

22 maart 2019

11u08

Bron: ANP 0 Celebrities R. Kelly moet vandaag weer voor de rechtbank verschijnen wegens tien aanklachten van seksueel misbruik. Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarige, tussen 1998 en 2010 te hebben misbruikt.

De rechter zal tijdens die zitting naar verluidt ook beslissen of R. Kelly volgende maand naar Dubai kan voor een reeks concerten. De r&b-zanger heeft de rechter gevraagd of hij met zijn privéjet heen en terug kan vliegen, meldt de Chicago Sun-Times.

Kelly kan nu Amerika niet uit omdat hij zijn paspoort moest inleveren toen hij op borgtocht vrijkwam. Zijn advocaat Steve Greenberg heeft nu een verzoek ingediend om een uitzondering te maken.

Decennia aan beschuldigingen

Verdenkingen en beschuldigingen wegens seksueel misbruik lopen al decennia tegen R. Kelly. Zo was Robert Kelly, zoals de zanger volledig heet, in 1994 getrouwd met de toen 15-jarige Aaliyah. Zij had op haar huwelijkscertificaat gelogen en aangegeven dat ze 18 jaar was. Kelly was toen 27 jaar oud. Dat huwelijk eindigde een half jaar later. Aaliyah kwam in 2001 om het leven bij een vliegtuigongeluk. R. Kelly heeft nooit veel over haar gesproken, in 2016 zei hij in een interview met GQ Magazine dat ze ‘beste vrienden’ waren en wilde niet reageren op het huwelijk.

In 1996 trouwde Kelly met Andrea Lee, met wie hij drie kinderen heeft. In 2005 eiste Andrea een contactverbod omdat Robert gewelddadig zou zijn. Begin deze maand heeft de zanger nog een paar dagen vastgezeten omdat hij Andrea Kelly, van wie hij inmiddels tien jaar is gescheiden, 160.000 dollar aan alimentatieschuld niet kon betalen. Op 9 maart kwam hij weer vrij nadat een fan de schuld voor hem had betaald.

Schikkingen

In de daaropvolgende jaren hebben Tiffany Hawkings, Tracy Sampson en Patrice Jones R. Kelly aangeklaagd wegens seksueel misbruik toen zij minderjarig waren. In alle zaken is een schikking getroffen.

De politie heeft in 2000 onderzoek gedaan naar de vermeende seksuele relaties met minderjarigen. Omdat betrokkenen niet wilden meewerken, is het onderzoek gestaakt. Twee jaar later begon de politie weer een onderzoek nadat een seksvideo online was verschenen. R. Kelly werd gearresteerd wegens 21 aanklachten van kinderporno. Hij kwam op borgtocht vrij. Zes jaar later begon in 2008 de rechtszaak tegen R. Kelly wegens kinderporno. Het aantal aanklachten was van 21 naar 14 gegaan. R. Kelly werd onschuldig verklaard en kwam op vrije voeten.

Sekscult

In 2017 kwam het nieuws van de sekscults naar buiten. Hij zou meerdere vrouwen tussen de 18 en 31 jaar hebben mishandeld, misbruikt en geïsoleerd. Omdat het om meerderjarige vrouwen ging, werd R. Kelly niets ten laste gelegd. In datzelfde jaar verbrak Jerhonda Pace haar zwijgcontract en stapte naar BuzzFeed News. Daar deed ze haar verhaal over hoe ze in 2009 op 15-jarige leeftijd bij hem woonde. Hun seksuele relatie begon volgens haar toen zij 16 jaar oud was. Ook Kitti Jones claimt in The Cut dat Kelly haar heeft mishandeld en haar tot seksuele handelingen heeft gedwongen.

In 2018 kreeg de artiest er een beschuldiging van (seksuele) mishandeling bij, van Faith Rogers. Zij stelt dat Kelly haar op 19-jarige leeftijd bewust met herpes heeft besmet. Ook kwam de #MuteRKelly-beweging in 2018 op gang, met de oproep om R. Kelly te boycotten. R. Kelly reageerde op alle beschuldigingen met een lied van 19 minuten lang, getiteld ‘I Admit’. Daarin bepleit hij zijn onschuld en zegt hij als kind te zijn misbruikt.

Documentaire

De reeks beschuldigingen van de afgelopen jaren heeft uiteindelijk geleid tot de zesdelige documentaire Surviving R. Kelly, die begin januari 2019 uitkwam. De makers van de documentaire van Lifetime spraken zo’n vijftig mensen over de vermeende praktijken van de zanger. Een flink aantal vrouwen beschuldigt de muzikant van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Daarop is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Niet lang na de documentaire heeft de platenmaatschappij R. Kelly laten vallen en was de zanger genoodzaakt zijn tournees af te zeggen. Ook hebben sterren zoals John Legend, Lady Gaga en Celine Dion zich publiekelijk tegen de zanger uitgesproken.

Aanklacht en seks video’s

Op 22 februari 2019 werd R. Kelly aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik. Hij moest toen 1 miljoen dollar aan borg betalen maar kon dat op dat moment niet ophoesten. Uiteindelijk betaalde Valencia P. Love, die zich bij TMZ ‘een goede vriendin’ van de zanger noemt, de nodige 100.000 dollar aan borg. Kort na de aanklacht zijn nog twee video’s boven water gekomen waarop het vermeende misbruik van minderjarigen door R. Kelly te zien zou zijn. Een video is aangeleverd door Michael Avenatti. Daarop is te zien hoe een 14-jarige seks heeft met een man die lijkt op R. Kelly. Een andere video, met soortgelijke inhoud, komt van Gary Dennis. De man zegt geen persoonlijke band met R. Kelly te hebben, en per toeval de opnamen te hebben gevonden. Een advocaat van R. Kelly, Steve Greenberg, zegt bij TMZ dat de zanger alle beschuldigingen ontkent.

De zaak in Chicago is niet de enige die R. Kelly boven het hoofd hangt. Ook in Detroit (Michigan) is de politie bezig met een onderzoek, naar een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik van een minderjarige door R. Kelly. Die zou in 2001 een seksuele relatie hebben gehad met een meisje van dertien jaar oud.

Op 6 maart gaf R. Kelly een interview over de misbruikzaken waarvan hij momenteel wordt beschuldigd. De zanger sprak met Gayle King voor CBS en ontkende alle beschuldigingen aan zijn adres. Kelly barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit, toen King hem vroeg of hij inderdaad seks met minderjarige meisjes had gehad, zoals in de omstreden documentaire Surviving R. Kelly gezegd wordt door vermeende slachtoffers. “Hoe dom zou dat zijn! Om zo stom te zijn om ze in mijn kelder op te sluiten en geen eten te geven? Oude geruchten, nieuwe geruchten, komende geruchten... ze zijn allemaal niet waar. Ik heb dit niet gedaan, ik vecht op dit moment voor mijn leven,” zei de 52-jarige zanger geëmotioneerd.