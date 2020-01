R. Kelly mag niet weten welke vrouwen hem van misbruik beschuldigen BDB

30 januari 2020

09u06

Bron: ANP 1 Celebrities Een rechter in New York heeft het verzoek van R. Kelly (53) om de identiteit van twee van zijn aanklagers te achterhalen afgewezen. De dames zijn getuigen in de misbruikzaak in New York tegen de zanger. Ze willen niet dat hun identiteit vrijgegeven wordt omdat Kelly in het verleden al een dreigbrief gestuurd heeft naar een vrouw die hem van misbruik beschuldigde.

In de misbruikzaak tegen Kelly zijn twee aanklagers anoniem gebleven. In de rechtbankdocumenten worden ze omschreven als 'Jane Doe 2' en 'Jane Doe 3'. Een van hen heeft aangegeven dat de zanger in 1999 seks met haar heeft gehad toen ze zestien jaar en dus minderjarig was. De ander stelt dat Robert Kelly haar in 2003 of 2004 drie dagen lang in een slaapkamer heeft opgesloten zonder eten en haar heeft misbruikt toen ze bewusteloos was.

De advocaat van Kelly reageerde woensdag tegenover de New York Post verbolgen op de beslissing van de rechter. Hij zegt dat er geen bewijs is dat de zanger zou proberen een getuigenis van zijn aanklagers tegen te houden, en dat het onmogelijk is zijn cliënt te verdedigen als hij niet weet wie de vrouwen zijn.

De zaak in New York is één van de vier processen die Kelly dit jaar te wachten staan. Er lopen ook nog twee misbruikaanklachten tegen hem in Chicago en een in Minneapolis.