R. Kelly mag cel niet verlaten tijdens coronacrisis BDB

07 april 2020

20u33

Bron: Page Six 0 Celebrities R. Kelly (53) mag de gevangenis niet verlaten in afwachting van z'n processen. Dat heeft de rechter beslist. R. Kelly (53) mag de gevangenis niet verlaten in afwachting van z'n processen. Dat heeft de rechter beslist. Kelly had gevraagd om thuis met een enkelband z’n zaken af te wachten omdat hij bang is voor het coronavirus

R. Kelly zit op dit moment vast in Chicago in afwachting van meerdere rechtszaken vanwege mogelijk seksueel misbruik. En dat vond de zanger onverantwoord tijdens de coronapandemie. Volgens Kelly is het in de gevangenis onmogelijk om de ‘social distance’ te respecteren. Ook beweert de gevallen r&b-zanger dat zeep alleen beschikbaar is voor gedetineerden die dat kunnen betalen. Daarnaast is er volgens hem slechts in de bezoekersruimte een fles met desinfecterende handgel beschikbaar, maar staat daarop vermeld dat die enkel voor het personeel is. Bovendien behoort hij door een operatie vanwege een hernia naar eigen zeggen tot de risicogroep.

De zanger vroeg daarom om vrijgelaten te worden en z’n rechtszaken thuis af te wachten met een enkelband. Maar de rechter zag daar geen reden voor. “Er zijn geen andere gevangenen besmet met het coronavirus”, oordeelt ze. “Ik begrijp dat de gevangene bang is voor de ziekte, maar zijn motivatie is niet voldoende om de cel te mogen verlaten.”

Kelly, die al vaker heeft verzocht thuis zijn zaken af te wachten, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Tegen de zanger, die alles ontkent, lopen rechtszaken in onder meer Chicago en New York. Het eerste proces zou normaal in juni plaatsvinden.

Lees ook:

Het blijft problemen regenen voor R. Kelly: nieuwe rechtszaken en een berg schulden

Kindermisbruik, een zelfmoordpact en afpersing: de meest opvallende onthullingen uit ‘Surviving R. Kelly Part II’