R. Kelly komt niet op borgtocht vrij

03 oktober 2019

08u20

Bron: ANP 0 Celebrities Een rechter in New York heeft woensdag het verzoek van R. Kelly om op borgtocht vrij te komen afgewezen. De advocaten van de zanger hadden de aanvraag ingediend, omdat hij medische problemen zou hebben.

Tijdens de zitting oordeelde rechter Steven Tiscione echter dat R. Kelly niet alleen vluchtgevaarlijk, maar ook een gevaar voor de samenleving is. Tiscione legde ook meteen de datum vast voor de rechtszaak tegen de zanger in New York. Robert Kelly moet zich op 18 mei 2020 melden bij de rechtbank. Hij wordt verdacht van zwendel en mensenhandel. Voor de zaak is drie weken uitgetrokken.

Kelly was niet aanwezig bij de zitting. Hij verblijft momenteel in een gevangenis in Chicago, waar een tweede rechtszaak tegen hem loopt. Daarin wordt hij verdacht van het verspreiden van kinderporno, seks met een minderjarigen en het belemmeren van de rechtsgang.