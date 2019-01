R. Kelly kan uitzending docu-reeks waarin hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik niet tegenhouden MVO

04 januari 2019

07u10

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse zender Lifetime heeft donderdagavond het eerste deel van de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ uitgezonden. De zanger had gedreigd de zender voor de rechter te slepen als de uitzending niet geschrapt werd.

Hij beweert opnames te hebben waaruit blijkt dat de makers van het programma wisten dat sommige geïnterviewden liegen.

Misbruik

De docu bestaat uit drie delen van twee uur, de rest van de serie wordt vrijdag en zaterdag uitgezonden. De makers van het programma spraken zo’n vijftig mensen over Robert Kelly, zoals de zanger echt heet. Een flink aantal vrouwen beschuldigt de muzikant van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen.

Pedofilie

In het eerste deel vertelde een achtergrondzangeres dat de zanger tijdens opnames in een studio onder het oog van diverse mensen seks had met een minderjarig meisje. Ook komt de moeder van de drie kinderen van Kelly aan het woord, die liet weten dat ze voor het blok werd gezet om te trouwen: toen ze met Kelly in een hotel aankwam, bleek daar een bruiloft te zijn opgezet zonder dat ze het wist. “Ik denk dat hij niet eens begreep waar de grens ligt tussen galant en overheersend.”

Een broer van de muzikant, Corey, verhaalt in de docu over het seksueel misbruik door een familielid waar hij en Robert allebei slachtoffers van waren in hun jeugd. De zanger heeft dat zelf ook vaker besproken.