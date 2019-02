R. Kelly kan borg niet betalen en blijft in cel MVO

25 februari 2019

09u43

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse artiest R. Kelly blijft in de cel zitten omdat hij de een miljoen dollar om op borgtocht vrij te komen niet kan betalen. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De rechter bepaalde zaterdag het bedrag voor de borgsom. Kelly had zich vrijdag bij de politie gemeld. Hij is officieel aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik.

“Correct”, zei Steve Greenberg, de advocaat van de muzikant, op de vraag of zijn cliënt nog steeds gevangen zit. Hij zei zaterdag al dat zijn cliënt niet zo rijk was als zijn roem zou suggereren. “Dit is iemand die rijk zou moeten zijn in dit stadium van zijn carrière, maar door onder meer wanbeheer, slechte contracten en slechte deals heeft hij op dit moment echt geen geld.”

Velen kennen R. Kelly (52) onder meer van de hit I Believe I Can Fly. Geruchten over seksueel wangedrag van Robert Sylvester Kelly, zoals de artiest voluit heet, doen al sinds de jaren negentig de ronde. De zanger ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. In de recente documentaire Surviving R. Kelly vertelden verschillende vrouwen over hun ervaringen met de zanger.

Maandag staat de r&b-zanger weer voor de rechter.